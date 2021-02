Le foot amateur reprend espoir

Les installations sportives en extérieur, patinoires, terrains de foot ou encore courts de tennis, seront à nouveau accessibles dès lundi à des groupes d'entraînement de cinq personnes maximum. Il faudra en revanche encore patienter pour les compétitions adultes. « Mais on espère fortement pouvoir organiser ce championnat actif », veut croire Patrick Wäspe. En effet, à l’instar des restaurants, une reprise au complet pourrait être possible le 22 mars si la situation épidémiologique évolue favorablement. « Cela nous ferait gagner un peu de temps par rapport à la date du 1er avril initialement annoncée. Parce que la reprise par petits groupes de cinq, ce n'est pas terrible pour le football. Disons qu’on voit le bout du tunnel, mais on ne peut pas encore parler d’une reprise », tempère le vice-président de l’AJF. Différents scénarios ont déjà été imaginés pour les calendriers de la deuxième partie de saison. Des discussions seront encore menées en lien avec l’Association suisse de football qui espère une reprise des championnats adultes dès la mi-avril. /jpi