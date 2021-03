La reprise du football régional est planifiée... pour l’instant

Les équipes de football de la région savent à quoi s’en tenir. La Commission de jeu de l’Association de football Berne Jura a annoncé vendredi sa planification pour la reprise des championnats. Elle prévoit que les matches de rattrapage du tour d’automne se jouent entre le 24 avril et le 5 mai. Ensuite, le tour de printemps sera divisé par deux pour chaque groupe, avec la moitié supérieure qui s’affrontera pour la promotion, et la moitié inférieure contre la relégation. Pour l’unique championnat de 2e ligue régionale, le groupe de promotion comptera six formations, et le groupe de relégation sept équipes. Le tour de printemps devrait se jouer entre le 22 mai et le 20 juin.





Les juniors aussi fixés, pas la 1re Ligue, ni la 2e ligue interrégionale

Concernant les championnats juniors, le tour de printemps est prévu normalement et devrait se dérouler entre le 17 avril et le 13 juin.

Toute cette planification pourra être prise en compte uniquement si le Conseil fédéral décide d’assouplissements au 1er avril, notamment concernant la reprise normale des entrainements et des matches.

A l’heure actuelle, la 1re Ligue et la 2e ligue interrégionale n’ont, elles, pas encore de planification pour la reprise de leur championnat. /tri