Concept de protection « pas optimal » pour le football amateur

Le FC Courroux réagit

Pour la présidente du FC Courroux, les mesures sanitaires sont compliquées à appliquer. Sa première équipe masculine évolue en 2e ligue. « On n’a pas la capacité d’accueillir 300 personnes assises », réagit Alexandra Boinay. « On est déjà très content de reprendre mais on s’attendait à d’autres mesures qui nous auraient permis d’accueillir plus de monde », précise-t-elle.