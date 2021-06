Match nul de la Suisse

Tout reste à faire pour la Suisse à l'Euro 2021. Malgré une mi-temps extraordinaire de Breel Embolo, elle a concédé l'enjeu devant le Pays de Galles (1-1) à Bakou.

Ce point n'est pas un "bon" point. Face à l'équipe la plus vulnérable dans un groupe qui comprend l'Italie et la Turquie, la victoire était presque impérative. La Suisse doit maintenant aller chercher un résultat ce mercredi à Rome contre l'ogre italien et espérer que la rencontre entre le Pays de Galles et la Turquie ne désignera pas de vainqueur.

Décevant en première période, Breel Embolo a livré une seconde mi-temps de feu. Le Bâlois fut dans tous les bons coups. Il fut surtout l'auteur de l'ouverture du score à la 49e minute juste après une magnifique percée qui devait donner le ton. Il marquait de la tête sur un corner botté de la droite par Xherdan Shaqiri. Trois minutes plus tard, il offrait un véritable caviar à Kevin Mbabu qui ne pouvait toutefois pas cadrer sa frappe.

L'occasion galvaudée par le Genevois fut sans doute le tournant du match. Les Suisses ont alors trop vite abandonné le jeu à l'adversaire. Et l'égalisation de Kieffer Moore à la 74e également sur une tête est presque tombée comme un fruit mûr.

Conscients sans doute d'avoir fauté, les Suisses ont repris le contrôle de la partie pour exercer une pression de tous les instants en fin de rencontre. Mario Gavranovic croyait ainsi marquer le but de la victoire quelques secondes seulement après son introduction. Mais sa réussite était annulée pour hors-jeu. Les Suisses devaient, ainsi, se contenter de ce point du nul qui ne fait pas vraiment leur affaire dans la course à la qualification. /ATS