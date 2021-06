Les SR Delémont se donnent un peu d’air

Les SR Delémont ont joué à se faire peur samedi après-midi. Les footballeurs vadais sont allés battre Wohlen 4-3 (3-2) en 1re Ligue de football. Les Jurassiens ont à chaque fois mené au score dans cette rencontre mais ils ont commis des fautes qui ont failli leur faire perdre le match. En effet, l’arbitre a sifflé trois pénaltys en faveur des Argoviens. Ces trois faits de matches ont permis à Wohlen de revenir à chaque fois dans cette partie. Mais Mohammed Camara en a décidé autrement en inscrivant le but décisif dans la dernière minute du temps réglementaire. Ce dernier s’est fait l’auteur d’un triplé samedi (24e, 44e et 90e) et le dernier but a été marqué par Arno Nyerges (13e).

Avec cette victoire, les SR Delémont peuvent un peu souffler puisqu’ils prennent 6 points d’avance sur le premier relégable mais avec un match de plus. Il reste deux rencontres aux hommes de Philippe Rossinelli pour terminer la saison. Les autres résultats du week-end pourraient leur permettre d’assurer leur maintien. /lge