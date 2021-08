Porrentruy continue de rêver en Coupe de Suisse

Récemment promu en 2e ligue et vainqueur de la coupe jurassienne, le FC Porrentruy a encore écrit une belle page du club en se qualifiant pour les seizièmes de finale de la Coupe de suisse. Les footballeurs bruntrutains sont allés s’imposer 3-1 sur la pelouse de St-Léonard en Valais, club aussi promu en 2e ligue, lors des 1/32e de finale. Les Jurassiens ont ouvert le score au quart d'heure de jeu sur un pénalty transformé par Léo Jolidon. Le FCP a doublé la mise à la 75e grâce à un but de Kevin Ferreira.







Porrentruy ne tremble pas



Deux minutes plus tard, les Valaisans réduisaient l'écart sur pénalty. Mais l'équipe ajoulote n'a pas tremblé et a même planté un dernier but signé Léo Jolidon (85e), son deuxième de la soirée, assurant ainsi la qualification au FC Porrentruy. « Je suis très fier de mes joueurs, on a fait le match que l’on devait faire. C’est une aventure de ouf, on est un peu sur un nuage », confiait après le match l'entraîneur jurassien Jean-Pierre Sacconi. Le club ajoulot connaîtra son prochain adversaire lors du tirage au sort dimanche soir. /jpi