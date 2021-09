« Faire 100 ou 150 têtes à l’entraînement c’est peu recommandé »

Un but marqué de la tête ou un coup de tête défensif : le jeu de tête des enfants fait débat et est même désormais interdit par les fédérations de football anglaises, écossaises et irlandaises. Une règle similaire existe aux Etats-Unis. Le risque de maladies neurodégénératives serait plus élevé chez les anciens footballeurs. Pour Cyrille Maillard, chef technique à l'Association de football Berne Jura, une telle mesure ne doit pas être envisagée dans la région. C'était le sujet de notre chronique 3e mi-temps, consacrée au football (tous les lundis dans La Matinale à 7h15). /mmi