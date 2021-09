Le FCP quitte la Coupe de Suisse la tête haute

L’aventure du FC Porrentruy en Coupe de Suisse est terminée. Les footballeurs de 2e ligue se sont inclinés en 16es de finale contre Chiasso dimanche au stade du Tirage. Les Tessinois qui militent en Promotion League, soit trois ligues au-dessus, l’ont emporté 3-0 (0-0). Mais les Ajoulots ont tenu la dragée haute à leur adversaire et ont vendu chèrement leur peau.

Très discipliné, le FCP a tenu le 0-0 jusqu’à la 53e. Certes, Chiasso a dominé la première mi-temps, mais les Tessinois ne sont jamais vraiment parvenus à mettre le feu dans la maison ajoulote. Même s’ils n’ont que rarement pu approcher les 16m adverses, les Jurassiens auraient, de leur côté, pu se créer une belle possibilité juste avant le thé par l’intermédiaire de Valentin André. Mais l’attaquant bruntrutain a été coupé dans son élan alors qu’il semblait bien parti pour s’en aller, de loin, affronter seul le gardien de Chiasso.





Chiasso fait la différence en 2e mi-temps

Le 2e du classement de Promotion League a mis plus de pression au retour des vestiaires. Alors que le FCP venait de se sortir d’un moment chaud, les visiteurs ont pris sa défense de vitesse pour créer le surnombre. Oscar Correia (54e) a pris le temps de poser le pied sur le ballon et d’enrouler sa frappe ras-terre depuis l’orée des 16 mètres. Fabrice Maurin (82e et 86e) a encore profité de largesses des locaux, qui se sont découverts pour aller vers l’avant, pour signer un doublé dans les 10 dernières minutes de jeu.

C’est le réalisme qui a payé, car les Tessinois n’ont pas fait d’étincelles sur l’ensemble du match. Même si les « rouge et noir » avaient très bien défendu jusque-là, ils n’ont par contre pas réussi à se montrer dangereux face à une équipe visiteuse difficile à bouger. Ce résultat peut laisser davantage de fierté que de regrets au FC Porrentruy. /emu