Les SR Delémont s’éloignent de la barre

Les SR Delémont ont joué à se faire peur. Les footballeurs de la capitale ont été remporter leur duel à Zoug 2-1 (1-0) samedi dans le cadre du championat de 1re Ligue. Les Delémontains ont rapidement pris les devants en première mi-temps grâce à un but de Noah Sylvestre à la 11e minute. Sofiane Achour a permis à son équipe de prendre un avantage plus confortable un peu après l’heure de jeu. Mais leur adversaire du jour a réussi à réduire l’écart dans les derniers instants du match. Malgré ce but, les SRD ressortent vainqueur de leur duel.

Avec cette victoire, Delémont prend 4 longueurs d’avance sur le premier relégable. /lge