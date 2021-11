« C’est l’année du siècle pour le football suisse »

« Un peu du mal à y croire » : Cyrille Maillard réagit ainsi mardi matin, au lendemain de la qualification de l’équipe de Suisse de football pour la Coupe du monde 2022. La Nati a dominé la Bulgarie 4-0 à Lucerne et s’adjuge ainsi la première place du groupe C au nez et à la barbe de l’Italie. Une qualification qui porte la patte de la jeunesse, à l’image de Noah Okafor et Ruben Vargas. Retrouvez ci-dessous l’analyse de notre consultant football et notre revue de la presse nationale au lendemain de l’exploit. /mmi