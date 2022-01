Six arrivées et trois départs aux SR Delémont

Plus d’expérience et une offensive renforcée, voilà ce qui caractérise le mercato des SR Delémont en vue du deuxième tour de 1re Ligue de football. Le club delémontain a annoncé dimanche soir six arrivées et trois départs, dont l’actuel meilleur buteur Labinot Haziri (7 buts en 13 matches) qui retourne à Langenthal. « Sa situation était compliquée car il avait de gros trajets pour venir à l’entraînement, il y avait aussi la barrière de la langue puisqu’il ne parle pas du tout le français. En match et à l’entraînement, on remarquait un manque de confiance. Labinot est venu me dire que c’était compliqué, on a préféré arrêter », justifie le co-entraîneur des SRD Armend Gashi. Florian Jacquel et Bryan Zola, eux, iront chercher davantage de temps de jeu du côté du FC Diaspora en 2e ligue.





De l’expérience avec Ummel, Benhaddouche et Mapwata

Au rayon des renforts, les SRD ont attiré trois joueurs expérimentés avec le gardien Marc Ummel de La Chaux-de-Fonds (1re Ligue) et ancien joueur du FC Bassecourt, l’ailier de Bassecourt Mehdi Benhaddouche qui revient au club six mois après l’avoir quitté ainsi que l’attaquant chaux-de-fonnier Kevin Mapwata auteur de 7 buts en 12 matches lors du premier tour. « On a vu sur la première phase que l’on avait une équipe très jeune qui manquait parfois d’expérience. C’était donc important d’aller chercher des joueurs avec un eu plus de vécu. On a vu aussi qu’on avait beaucoup d’occasions de buts, dont on voulait aussi des joueurs offensifs pour avoir un peu de profondeur sur le banc », commente Armend Gashi qui a réalisé ce mercato de concert avec son nouveau binôme Patrick Sylvestre et le directeur sportif Frédéric Montefusco. Trois éléments plus jeunes figurent dans les recrues à l’image du milieu défensif Matteo Cesca de La Chaux-de-Fonds, Théo Guil et Antoine Rossé de Courtételle, ce dernier venant d’inscrire 8 buts en 12 matchs de 2e ligue interrégionale.