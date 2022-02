Ajoie-Monterri sorti en Coupe de Suisse aux tirs au but

Le FC Ajoie-Monterri éliminé de la Coupe de Suisse. Les footballeurs jurassiens de 2e ligue interrégionale n’ont pas passé le 2e tour préliminaire de la compétition. Ils ont été battus 6-4 aux tirs au but (1-1, 2-2 ap.) par CS Italien, une formation genevoise de 2e ligue interrégionale. Les hommes de Thierry Payet ont pourtant ouvert le score avec un but de Charlie Mobili en début de rencontre. Ils ont concédé l’égalisation en début de seconde mi-temps. Pas moyen de départager les deux formations au bout du temps réglementaire, il a donc fallu passer par les prolongations. Dans les 15 premières minutes supplémentaires, le FCAM a repris l’avantage par l’intermédiaire d’Andréa Moser. Mais encore une fois, les Jurassiens se sont faits rejoindre au tableau d’affichage lors de la 2e période des prolongations. Des minutes en plus qui ont vu l’arbitre sortir deux cartons rouges, un dans chaque camp. Score de parité, les tirs au but ont été les juges de ce duel. Ajoie-Monterri a fini par céder 6-4. Une sortie de Coupe de Suisse au bout du suspense. /nmy