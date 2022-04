Sabrina Ribeaud : « Pour le Jura, il faut qu’on reste en 1re Ligue »

Le Groupement Féminin Vallée a vécu un week-end riche en émotions : les joueuses de football vadaises sont lâchées en dernière position du classement de 1re Ligue après leur défaite contre Schwytz 2-0 et doivent composer avec un changement d’entraîneur. Christophe Ménigot a été limogé et Gionni Inguscio lui succède. La milieu de terrain Sabrina Ribeaud était l’invitée de 3e mi-temps ce lundi pour évoquer ces évènements et la suite de la saison des Vadaises. /mmi