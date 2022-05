La disette de victoire se poursuit au FC Bassecourt

Le FC Bassecourt ne sait plus gagner. Les Vadais sont allés s’incliner 5-3 à Zoug samedi dans le championnat de 1re Ligue de football. Menés 5-0 avant le dernier quart d’heure de jeu, les hommes de Lulzim Hushi ont su réduire l’écart. D’abord par l’intermédiaire de Joris Gester (77e), puis grâce à Luther King Adjei 3’ plus tard. Amin Tighazoui a inscrit le dernier but de ce match prolifique dans le temps additionnel.

Avec cette défaite, le FC Bassecourt perd une place et se retrouve 7e. Les Vadais ont d’ailleurs concédé leur 11e match sans succès toutes compétitions confondues. Ils auront encore une chance de mettre fin à cette série lors de la dernière journée. Le FCB recevra Schötz samedi prochain. /nmy