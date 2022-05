Les espoirs de promotion des SR Delémont maigrissent

Les SRD Delémont ont encore un infime espoir de disputer les finales de promotion en fin de saison malgré leur défaite contre le leader de 1re Ligue de football. Les Delémontains se sont inclinés 4-1 contre Wohlen samedi à la Blancherie. Ils ont encaissé l’ouverture du score peu avant le quart d’heure de jeu. Les joueurs de la capitale sont revenus à hauteur des Argoviens grâce à une réussite de Kevin Mapwata (38e). Mais ils se sont retrouvés menés à la pause en encaissant un but dans le temps additionnel. En seconde période, les protégés du duo Patrick Sylvestre-Armend Gashi ont encaissé deux nouveaux buts (62e et 88e). L’équipe manque de calme en cette fin de championnat. Le changement d’entraîneur la saison prochaine perturbe une partie du vestiaire et cela se ressent sur le terrain selon le défenseur central des SRD, Léo Farine :