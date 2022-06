Un dernier effort pour la Suisse avant les vacances

L’équipe de Suisse de football va devoir suer avant de profiter des plages et des cocktails. Elle entame ce jeudi soir la phase de groupe de la Ligue des Nations par un déplacement à Prague. La Nati va se mesurer à la République tchèque à 20h45. Et avant de songer aux vacances, les Helvètes devront encore affronter le Portugal à deux reprises (dimanche 5 juin à Lisbonne et dimanche 12 juin à Genève) et l’Espagne (jeudi 9 juin à Genève). Cela fait donc 4 matches en 11 jours. Ce n’est pas vraiment un problème pour le Jurassien Michel Kohler. « Les internationaux sont habitués à ce rythme avec 2-3 matches par semaine », rappelle le préparateur physique à l’Association suisse de football. Et même si certains joueurs ont terminé leur championnat depuis plus de 2 semaines, « ils ne sont pas restés inactifs ».