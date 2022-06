Les finales de la Coupe jurassienne font leur retour pour le week-end de Pentecôte

Le week-end de Pentecôte rime à nouveau avec fête du football régional. Les finales de la Coupe jurassienne sont au programme dès ce vendredi soir à Moutier. Annulées il y a deux ans en raison de la pandémie, puis déplacées sur deux week-ends entre fin juin et début juillet l’an dernier, elles reviennent donc à leurs dates traditionnelles. Ce sont les féminines qui vont ouvrir les feux, puis place samedi aux Juniors D à A et aux Seniors. Les Juniors E, les dames et les actifs seront, eux, en lice lundi à Fahy. Ce rendez-vous reste incontournable, selon Francis Périat, le responsable du football de base à l’Association jurassienne de football, qui était l’invité de La Matinale de RFJ vendredi.