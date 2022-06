Le FC Courroux soulève la Coupe jurassienne

Le FC Courroux s’adjuge la Coupe jurassienne de football. La formation vadaise s’est imposée 2-0 en finale contre la réserve des SR Delémont, lundi, sur le terrain de Fahy. Les Loups ont fait parler leur expérience pour remporter logiquement cette partie. Les deux équipes ont peiné à poser leur jeu sur un terrain difficile, très bosselé. Dans une rencontre plutôt fermée, c’est le FCC qui a eu les occasions les plus nettes. David Stefanizzi (26e), puis David Boillat ont allumé les premières mèches mais le portier delémontain Alan Liechti s’est montré à son avantage. Il a fallu attendre les arrêts de jeu de la 1re période pour voir Courroux ouvrir la marque. C’est Enzo Vincent, à bout portant, qui a pu mettre son équipe sur les bons rails. Le thé n’a pas eu l’effet escompté pour les jeunes Delémontains. Peu après le coup d’envoi de la 2e mi-temps, David Boillat, le meilleur homme sur le terrain, a donné deux longueurs d’avance à son équipe. Les Loups ont ensuite tenu leur os, faisant parler leur expérience et fermant intelligemment les espaces. Sur une des rares possibilités delémontaines, Qeldit Gaxherri s’est complètement raté au deuxième poteau et a envoyé le ballon dans le ciel ajoulot à un quart d'heure du coup de sifflet final. Le FCC signe donc une victoire logique et confirme son excellent week-end de Pentecôte. En effet, vendredi, il l’a emporté 2-1 contre Alle dans la lutte pour la promotion en 2e ligue. Il pourrait d’ailleurs composter son ticket pour l’échelon supérieur dimanche prochain.