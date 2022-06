Une douzaine de fans jurassiens derrière la Nati

Une douzaine de supporters jurassiens suit l’équipe de Suisse de football à la trace en Ligue des Nations. De jeunes Delémontains ont fait le déplacement à Lisbonne et à Prague la semaine dernière et se rendront à Genève ce jeudi à l'occasion d'un nouveau match contre l’Espagne. Une épopée partagée sur les réseaux sociaux qui fait le buzz. Hugo Milani et Simon Flück, tous les deux footballeurs et membres du groupe de supporters, étaient les invités de La Matinale ce jeudi. Retrouvez notre entretien ci-dessous :