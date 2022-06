Le Jura perd ses représentantes en 1re Ligue de football féminin

L’équipe phare du football féminin jurassien descend d’un cran. Le Groupement Féminin Vallée (GFV) est relégué en 2e ligue. Les Vadaises ont terminé le championnat de 1re Ligue à l’avant-dernière place, à 9 points de la barre. Elles ont conclu leur saison par une défaite 6-3 à Thoune samedi. En 2019, le club basé à Courroux était devenu le premier du canton à atteindre la 3e division nationale. Avoir une équipe dans cette catégorie de jeu est très important pour le Jura, selon Christelle Rérat. « Cette équipe doit rester en 1re Ligue pour amener une plus grande visibilité au football féminin et donner l’envie et l’impulsion à la nouvelle génération », note la responsable technique du football féminin à l’Association jurassienne de football. Mais tout ne repose pas sur les épaules du GFV. La formation de la relève dans les autres clubs jurassiens est un point important pour poursuivre le développement du football féminin dans la région.