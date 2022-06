FC Courroux et FC Courrendlin lancent un projet de fusion

Le FC Courroux et le FC Courrendlin pourraient bientôt ne faire plus qu’un. Un projet de fusion entre les deux clubs de football a été lancé par les dirigeants et responsables techniques. Ces derniers l’ont exposé ce samedi matin aux membres des deux clubs lors d’une assemblée d’information à la halle de gym de Courrendlin. Les deux entités collaborent déjà depuis une trentaine d’années pour les juniors et le groupement féminin, une fusion permettrait selon le groupe de travail d’assurer un meilleur développement de toutes les équipes. « Les responsables évoquent depuis un certain temps une difficulté à pérenniser les structures et à poursuivre le développement sportif. Courroux essaie depuis dix ans de s’établir durablement en 2e ligue mais le constat est que ce sera très difficile seul. Courrendlin (actuellement en 3e ligue) a la même ambition. Donc en mettant en place des synergies, également financières et dans les ressources humaines, on aurait plus de facilité à développer le club », expose Daniel Brosy, coordinateur du groupe de travail en charge du projet de fusion.