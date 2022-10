Les SR Delémont perdent le choc au sommet

Les SRD Delémont manquent l’occasion de s’emparer des commandes du championnat de 1re Ligue de football. Les joueurs de la capitale se sont inclinés dimanche 3-2 sur le terrain du leader Black Star. Les « jaune et noir » ont concédé l’ouverture du score à la demi-heure de jeu avant de répliquer 9 minutes plus tard par l’intermédiaire de Suleyman Turkes. Après le thé, les Bâlois sont repassés devant (57e) et ont même pris deux longueurs d’avance sur penalty à la 85e. Les SRD ont répondu trop tardivement, là aussi sur un penalty transformé dans le temps additionnel par Suleyman Turkes pour son doublé de l’après-midi. Avec cette défaite face au leader, les SRD restent 2es du classement avec un retard de quatre points sur les Bâlois. /nmy