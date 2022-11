Le FC Courtételle et son dauphin se neutralisent

Les deux premiers du classement de 2e ligue interrégionale n’ont pas réussi à se départager. Leader, le FC Courtételle a fait match nul 0-0 samedi à Lausanne contre son dauphin du Team Vaud lors du choc au sommet. Les footballeurs jurassiens ont évolué à 11 contre 10 dès la 52e, sans pouvoir en profiter. « C’est un score logique. Le Team Vaud a plutôt dominé la première mi-temps. Nous avons eu plus d’espace après l’expulsion et nous nous sommes créés plusieurs occasions, notamment dans les dix dernières minutes. On peut regretter de n’avoir pas pu marquer en jouant à 11 contre 10, mais sur l’ensemble du match c’est un bon point ramené de l’extérieur chez une bonne équipe », nous a confié le directeur sportif du FCC Silvio Rossé. Les Vadais restent en tête de la hiérarchie avec toujours un point d’avance sur les Lémaniques. /emu