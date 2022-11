Les 20 ans du Fair-Play du Cœur

Le combat entre fair-play et résultats

Cette utopie a donc su se faire une place sur les talus de la région. Pour autant, impossible de dire si le football du Jura et du Jura bernois est davantage fair-play aujourd’hui qu’il y a 20 ans. « Il y a des cycles avec des dirigeants de clubs et des entraîneurs qui sont plus sensibles que d’autres à cette valeur », relève le président de l’AJF. Quant à savoir si on peut obtenir des résultats en jouant la carte de la sportivité et du respect, Jacky Borruat en est convaincu. « Certains clubs l’ont montré ces dernières années », avance l’homme fort du football régional. Il souligne que ce discours « doit être martelé tout au long de la saison ».