Une seule surprise dans le onze de Murat Yakin

Ruben Vargas figure dans le onze de départ de l'équipe de Suisse pour son match d'ouverture de la Coupe du monde contre le Cameroun. Le Lucernois a été préféré à Noah Okafor.

Ce choix colle parfaitement au discours de Murat Yakin qui souhaite une équipe de Suisse aussi flexible que possible. Ainsi, les Suisses entameront la rencontre en 4-3-3, mais ils auront la possibilité d'évoluer, si les circonstances l'exigent, en 3-5-2 avec Silvan Widmer et Vargas dans un rôle de pistons et avec Ricardo Rodriguez recentré dans l'axe de la défense aux côtés de Manuel Akanji et de Nico Ellvedi.

Xherdan Shaqiri honore aujourd'hui sa 110e sélection. Il s'approche de plus en plus des 117 capes de Heinz Hermann. Il aura, par ailleurs, la possibilité de devancer Alain Geiger, le deuxième international le plus capé de l'histoire avec ses 112 sélections si la Suisse accède en huitième de finale. On ajoutera enfin que Breel Embolo dispute son 60e match avec l'équipe de Suisse et Remo Freuler son 50e.

L'équipe de Suisse évoluera dans la composition suivante: Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Sow; Shaqiri, Embolo, Vargas.

