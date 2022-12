« Le Maroc a montré à tous les Africains qu’on savait faire et qu’on pouvait faire »

Si la finale de la Coupe du monde de football opposera dimanche la France et l’Argentine, l’épopée du Maroc au Qatar restera dans l’histoire. Le Maroc a été éliminé mercredi soir en demi-finale, battu par la France 2-0, mais restera toujours la première équipe africaine à atteindre le dernier carré d’une Coupe du monde. Pour décortiquer ce parcours XXL, Khalid Tallas, Franco-marocain, ancien joueur du championnat marocain et aujourd’hui agent de joueurs, était l’invité de La Matinale. « La particularité de Walid [Regragui] c’est que c’est quelqu’un de très honnête. Son mot préféré c’est méritocratie », explique Khalid Tallas au sujet du sélectionneur marocain, un ami proche. « Il a eu le courage de ne pas sélectionner des joueurs qui ont participé aux phases éliminatoires et qui étaient même titulaires », ajoute-t-il. « Pour moi, il y aura un impact mondial sur la géopolitique », affirme Khalid Tallas après les performances marocaines. /mmi