Le FC Courrendlin-Courroux va bien voir le jour

Le FC Courrendlin et le FC Courroux ne feront plus qu’un. Les deux clubs de football ont validé récemment leur fusion sous le nom de FC Courrendlin-Courroux, indique un communiqué publié ce mardi. L’assemblée du FC Courrendlin a accepté la fusion par 39 voix contre 5 et 2 abstentions, alors que celle du FC Courroux a validé le projet par 71 voix contre 13. Pour les deux clubs, il s’agit de résultats clairs qui donnent « un bel élan au projet ». L’assemblée constitutive qui aura lieu en février prochain définira les statuts et les organes du nouveau club. Le FC Courroux milite actuellement en 2e ligue et le FC Courrendlin en 3e ligue. /comm-fco