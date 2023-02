Le FC Bassecourt fait tomber le dauphin pour la reprise

C’est un gros coup qu’a réalisé le FC Bassecourt pour son retour en 1re Ligue de football. Les Vadais sont allés gagner 2-1 sur le terrain de Black Stars ce samedi après-midi à l’occasion du 1er match du tour de printemps. Les hommes de Lulzim Hushi ont fait la différence dans les vingt premières minutes de jeu. Les buts sont venus de Léo Moine à la 12e et Axel Gester à la 19e. Le FCB a vu son adversaire réduire l’écart à l’entame de la seconde mi-temps. Mais il a tenu bon et a su garder son avantage d’un but. Ce succès chez les Bâlois, 2es du classement, permet au FC Bassecourt de gagner un rang et de grimper provisoirement à la 8e place. Les Vadais qui font d’ailleurs un cadeau aux SR Delémont. Les SRD peuvent prendre six points d’avance en tête de la hiérarchie en cas de victoire dimanche face à Schötz à La Blancherie. /nmy