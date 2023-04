La Suisse organisera l'Euro dames 2025

Le Comité exécutif de l'UEFA a attribué l'organisation de l'Euro dames 2025 à la Suisse. La Suisse organisera donc une deuxième phase finale dix-sept ans après l'Euro 2008. Si la Suisse avait piloté l'Euro 2008 avec l'Autriche, elle sera le seul maître à bord en 2025. La candidature helvétique était en concurrence avec la France, la Pologne et une entente des pays nordiques, la Finlande, la Suède, le Danemark et la Norvège. « C'est un jour historique pour la Suisse, pour l'Assocation Suisse de Football et pour le football féminin » , se réjouit depuis Lisbonne, où l'UEFA a tenu son congrès, le président de l'ASF Dominique Blanc. « Ce grand pas marquera le développement du football féminin à tous les niveaux. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont rendu ce projet possible, et tout particulièrement les responsables de la Confédération, des cantons et des villes hôtes, qui nous soutenu cette candidature dès le début.»

Eté 2025

La mise en oeuvre du dossier de candidature, officiellement déposé le 12 octobre 2022, incombe désormais à Marion Daube, la directrice du football féminin de l'ASF, et à son équipe. Le calendrier jusqu'à cet Euro est relativement serré. Il reste à peine deux ans avant le début du tournoi. La première étape est la création d'une association qui sera responsable de l'organisation. En avril et en mai, les premiers ateliers et visites des sites sont déjà prévus avec l'UEFA pour planifier la période précédant le tournoi. À l'issue de ces rendez-vous, le plan de mesures concrètes sera finalisé et la mise en oeuvre commencera rapidement . L'Euro se déroulera pendant quatre semaines aux mois de juin et juillet 2025 dans les sites prévus, à Bâle, Berne, Genève, Zurich, Saint-Gall, Sion, Lucerne et Thoune. Plus de 750'000 spectateurs sont espérés sur l'ensemble du tournoi. A noter que les stades de Berne et de Thoune devront disposer d'une pelouse naturelle. /ATS