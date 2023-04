Les SRD s’envolent en tête de la 1re Ligue

Les SR Delémont prennent le large en tête du championnat de 1re Ligue. Les footballeurs de la capitale reviennent pourtant de loin. Devant 1'035 spectateurs venus passer leur dimanche après-midi à la Blancherie, les SRD ont gagné 3-2 contre Black Stars. Menés 2-0 à l’heure de jeu, les « Sports » ont su renverser la vapeur. Dans la foulée du 2e but bâlois, Dennis Wyder a remis les siens sur les bons rails en trompant le gardien adverse d’une subtile frappe dans un angle très fermé. Suleyman Turkes a ensuite égalisé de la tête à la 67e. Le but de la délivrance est venu à la 87e des pieds de Luftetar Mushkolaj, seul devant le but vide après un service en or de Daoud Toure. « C’est la force de caractère de cette équipe. On ne lâche jamais », applaudit le milieu de terrain des SRD Martin François.