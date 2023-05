Les écoliers jurassiens font sa fête au football

La Coupe Crédit Suisse affole le ballon le rond. Le tournoi scolaire de football se tient samedi à Courroux, Courtételle et Bassecourt. Ces clubs ont accepté de prêter leurs terrains, bien qu'ils soient déjà mis à mal par la pluie de ces dernières semaines. L’événement enregistre un record de participation pour cette 36e édition. Ce sont 322 équipes qui sont inscrites, pour près de 3'000 enfants, ce qui en fait une des plus grandes compétitions du pays sous ce format journalier. « On a gravité autour des 280-290 équipes lors des dernières éditions avant le Covid. Le dernier record datait de 2010-2011 avec 320 équipes, donc c’est une belle satisfaction de voir qu’il y a un tel engouement pour ce tournoi. La manifestation date d’il y a bien longtemps et on a tous dans un coin de la tête une participation à ce tournoi scolaire. C’est une activité un petit peu particulière en dehors de l’école et le football reste très populaire et accessible, tout cela fait que c’est à chaque fois un grand succès », explique Patrick Sylvestre, collaborateur de l’Office jurassien des sports qui organise cette Coupe Crédit Suisse.