Courtételle se hisse à hauteur du leader

Le FC Courtételle réussit la bonne opération de la journée et met la pression sur le leader de 2e ligue interrégionale. Les footballeurs vadais sont allés battre Spiez 2-0 samedi après-midi et reviennent avec 54 points à hauteur de la première place occupée par Team Vaud qui compte un match de moins. Malgré l'expulsion de Josip Budimir à la 43e minute, l’affaire s’est décantée en deuxième période grâce à des buts de Dionys Stadelmann et Benoît Barros. Une préparation idéale avant la réception de Team Vaud samedi prochain pour un choc au sommet qui promet des étincelles ! /jpi