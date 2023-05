Le FC Porrentruy soulève la Coupe jurassienne

La Coupe jurassienne dans l'armoire et la Coupe de Suisse dans le viseur pour le FC Porrentruy. L'équipe jurassienne de football a gagné lundi à Alle la finale de la Coupe jurassienne contre Diaspora. Ce duel entre deux équipes de 2e ligue a été très disputé et a trouvé son épilogue aux tirs au but. A ce petit jeu-là, le FCP l'a emporté 3-2... Preuve de la tension qui a animé cette série, sept tentatives ont été manquées ou arrêtées par les gardiens. Au terme du temps réglementaire, il y avait 1-1 entre les deux formations. Cette victoire permet aux hommes de Thierry Payet de figurer au premier tour de la Coupe de Suisse et de rêver de défier un grand nom du ballon rond helvétique.





Porrentruy d'abord, Diaspora ensuite

Cette rencontre s'est jouée dans des conditions presque estivales sur la pelouse d'Alle, devant un public en nombre. D'entrée de jeu, le FCP, leader de son groupe de 2e ligue, a dicté le rythme. Fort logiquement, il a pris les devants à la 17e minute de jeu après une percée d'Hichem Zouai. Les Ajoulots n'ont ensuite pas réussi à enfoncer le clou. Jordan Loutenbach a trouvé le poteau, puis a été gêné in extremis dans sa conclusion par le défenseur vadais Pascal Lachat. Le FCP semblait tenir son os après la première période, mais Diaspora est revenu avec de belles intentions après le thé. Il a toutefois fallu attendre la 58e minute de jeu pour voir la formation vadaise cadrer sa première frappe. Le tournant du match a eu lieu peu après l'heure de jeu. L'attaquant de Porrentruy Gilles Mbang a raté une énorme occasion de 2-0 et, presque dans la foulée, Diaspora a égalisé grâce à Egzon Loshi qui a profité d'un superbe travail de Bryan Zola (66e). Les deux équipes ont ensuite fermé les espaces, mais le FCP a bien failli forcer la décision avant les tirs au but. Le coup franc d'Alessio Sacconi a toutefois trouvé la barre du but vadais dans le temps additionnel.







Tension aux tirs au but

Arriva ensuite la séance de tirs au but... les trois premiers tireurs ont manqué leur affaire et le festival de pénaltys ratés a continué, puisqu'il y en a eu sept sur l'ensemble de la séance. Par ailleurs, la série s'est terminée dans la confusion et l'énervement dans les rangs de Diaspora, l'arbitre ayant fait retirer un pénalty marqué par Valentin Tobler, lequel rata sa deuxième tentative. Le FCP a finalement pris le dessus grâce à un Alexandre Martinovic impérial dans la cage...