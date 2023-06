Le dernier rempart des SR Delémont s’en va en 5e ligue

Marc Ummel pose les gants. Le gardien des SR Delémont annonce samedi sur ses réseaux sociaux son départ du club delémontain de football récemment promu en Promotion League. Le portier arrivé au SRD à l’hiver 2022, et qui a aussi gardé les cages du FC Bassecourt entre 2018 et 2019, raccroche les gants pour raisons professionnelles et familiales. Marc Ummel précise qu’il évoluera tout de même en tant que joueur en 5e ligue avec le FC Movelier. /nmy