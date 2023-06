Grosse désillusion pour le FC Porrentruy

Le FC Porrentruy ne retrouvera pas la 2e ligue interrégionale la saison prochaine. L’équipe ajoulote de football a perdu 1-0, samedi, sur le terrain des Genevois de Perly-Certoux lors du match retour des finales de promotion. Les Bruntrutains avaient déjà perdu le match aller 2-1. Comme il y a une semaine au Tirage, le FCP a craqué dans les derniers instants du match. Le président du club ajoulot Emmanuel Giupponi affirme que « la rencontre aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre ». Il ajoute que c’est « sur une perte de balle évitable » que Porrentruy a encaissé l’unique but de ce match. Champions de leur groupe de 2e ligue, les hommes de l'entraineur Thierry Payet ont donc buté sur la dernière marche. « C’est triste », concède Emmanuel Giupponi qui veut « relever la tête » rapidement et attaquer la saison prochaine pied au plancher : « On veut à nouveau jouer les premiers rôles lors du prochain exercice », conclut l’homme fort du Tirage avec ambition mais surtout avec beaucoup de déception… /mle