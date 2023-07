Plus qu’un match amical, un match pacifique à Bienne

Un match de football pour la paix en Ukraine va se disputer dans la région. La Tissot Arena à Bienne accueille ce mercredi à 19h la rencontre entre les Young Boys de Berne et le Dynamo Kiev. Les bénéfices de l’événement seront reversés à l’association SunFlower qui vient en aide aux Ukrainiens en Suisse et en Ukraine. Ce duel amical intervient dans le cadre de l’Alps cup, un mini-tournoi d’avant-saison. Et s’il se tient à Bienne et non au Wankdorf de Berne, dans l’antre de YB, c’est pour une raison précise. « Le stade de Young Boys n’est pas disponible à cette date et la Tissot Arena est une des rares enceintes qui peut accueillir ce genre de match », indique Marc Biolley. Le responsable de l’organisation avoue qu’il aurait préféré jouer dans la capitale suisse pour pouvoir accueillir davantage de spectateurs (ndlr : le stade biennois a une capacité de 5'200 places contre 31'500 pour le bernois). Mais il reconnaît que l’infrastructure seelandaise « est une alternative intéressante » de par sa proximité avec Berne.