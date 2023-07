Nathan Garcia : « De belles émotions »

Nathan Garcia a exaucé son rêve d’enfant. Pour la première fois de sa carrière, le footballeur jurassien a évolué en Super League de football mercredi soir. L’Ajoulot de 23 ans est entré sur la pelouse à la 71e minute de jeu lors de la défaite de son équipe, le Stade Lausanne Ouchy, contre Lugano 3-0 en ouverture de championnat.

Malgré la défaite, Nathan Garcia retiendra cette date du 26 juillet qui lui a permis de « réaliser un rêve de gosse ». L’ancien junior du FC Cornol a pu évoluer pendant une vingtaine de minutes au plus haut niveau helvétique et il le reconnaît, tout va plus vite : « La différence avec la Challenge League se remarque rapidement d’un point de vue technique. Et puis, le rythme est davantage élevé », selon le Jurassien qui ne veut pas s’arrêter en si bon chemin : « J’en veux plus. Je veux montrer que je peux jouer à ce niveau-là et que je peux être déterminant pour mon équipe », ajoute-t-il, toujours sur son nuage mais avec l’ambition d’en redescendre rapidement pour goûter encore aux joies de l’élite du football suisse… et le plus vite possible. /mle