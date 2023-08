Prêts pour la grande fête du football jurassien

Le FC Ajoie-Monterri a mis les petits plats dans les grands. Le club ajoulot de football accueille ce vendredi soir à 19h30 l’affiche de 32e de finale de Coupe de Suisse entre son équipe de 2e ligue interrégionale et les SR Delémont, pensionnaires de Promotion League. L’été a été particulièrement animé pour les dirigeants du FCAM qui ont préparé ce rendez-vous avec passion. Il a notamment fallu trouver des sponsors, prévoir des buvettes supplémentaires et terminer les aménagements autour du nouveau terrain synthétique de Courgenay, selon le président du club Jean-Baptiste Petignat, qui était l'invité de La Matinale sur RFJ. Mais ce dernier se dit « prêt » à accueillir plus de 1'000 personnes autour du terrain ajoulot, selon ses prévisions… mais les spectateurs pourront être encore plus nombreux compte tenu des conditions météorologiques et aussi parce que la fête du village de Courgenay battra son plein dès ce vendredi soir… /mle