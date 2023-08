SRD – St-Gall probablement le 15 ou le 17 septembre

Le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de Suisse de football et l’alléchante affiche SR Delémont – St-Gall sortie du chapeau laissait déjà entrevoir un possible embouteillage au calendrier sportif jurassien. Lorsque le président des SRD Patrick Fleury affichait ce lundi matin sur notre antenne sa préférence pour jouer le vendredi 15 ou samedi 16 septembre, c’était omettre que le HC Ajoie fera sa rentrée des classes à domicile le samedi 16 au soir face à Davos. « On préfèrerait évidemment que les deux matches ne se déroulent pas en même temps pour des raisons évidentes d’effectifs de police à disposition », nous confie dans la foulée le major Éric Froidevaux, chef de la gendarmerie jurassienne.





« Préférable que les deux matches ne se déroulent pas en même temps »



« L’équipe de St-Gall en football est d’ailleurs connue pour être très suivie par sa colonie de supporters », ajoute le policier. Et même si Ajoie-Davos en hockey sur glace n’est « a priori pas un match à risque », il mobilisera de toute façon un nombre minimum obligatoire d’agents de force de l’ordre. La police jurassienne, elle, transmettra un préavis à l’Office des sports qui délivre ensuite une autorisation de match. Avertis de la tenue du match du HC Ajoie le samedi, les SR Delémont ont finalement proposé ce lundi matin à l’Association suisse de football de jouer « soit le vendredi 15 septembre, soit le dimanche 17 l’après-midi », confie le chef de l’Office des sports. « La balle est désormais dans le camp de l’ASF », ajoute Vincent Pilloud. Sachant qu’il faudra aussi composer avec les souhaits du diffuseur TV. /jpi