Le FC Courtételle regarde vers le haut

Le FC Courtételle a réalisé la bonne opération à l’occasion de la 4e journée de 1re Ligue de football. Les verts ont dominé les Zurichois de Dietikon 3-2 à domicile ce samedi et enchaînent un deuxième succès en trois rencontres. Tous les buts ont été inscrits au cours d’une première demi-heure des plus animées. Les Jurassiens ont pris l’avantage grâce à des buts de Bilel Badre (2e), Dionys Stadelmann (14e) et Clément Mottaz (25e) alors que les Zurichois étaient parvenus à égaliser à 1-1 puis à réduire l’écart à 3-2. Cette deuxième victoire consécutive en championnat permet au FC Courtételle de s’installer à la 5e place du classement provisoire à un point du podium en comptant un match en retard. /jpi