Le FC Ajoie-Monterri ne décolle pas en championnat

Le FC Ajoie-Monterri ne décolle toujours pas en 2e ligue interrégionale de football. Les Ajoulots se sont inclinés 1-0 ce dimanche après-midi sur le terrain des Bernois de Bosporus après avoir concédé un but à la 67e minute. Battu en Coupe de Suisse par les SR Delémont mi-août, le FCAM concède sa deuxième défaite en deux matches de championnat et n’a toujours pas marqué le moindre but. Les Jurassiens restent logiquement sous la barre avec zéro point et comptent déjà six longueurs de retard sur le leader Prishtina Bern, seule équipe à avoir fait le plein sur les deux premières journées. /jpi