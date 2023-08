Le FC Courtételle frustré par son bourreau

La revanche était proche pour le FC Courtételle. La troupe de David Quain a longtemps cru se venger de Black Stars ce mercredi soir, 10 jours après avoir été éliminée de la Coupe de Suisse par la formation rhénane. Elle a finalement dû se contenter d’un nul 2-2 à Bâle dans le championnat de 1re Ligue de football. Un nul « très frustrant » pour le président du FCC. Et pour cause… les « vert » ont mené 2-0 – un doublé de Bastien Hulmann (5e et 48e) – avant de se faire rejoindre à la 90e sur « une action plus que litigieuse », selon Vincent Jolidon. Reste que le FC Courtételle a fait « un très très bon match » aux yeux de son président. Et qu’il signe un début de saison plus qu’honorable pour un néo-promu. Les Jurassiens occupent le 6e rang du classement après 4 journées avec 2 victoires, 1 nul et 1 défaite au compteur. Ils n’ont que 2 points de retard sur la 2e place. /msc