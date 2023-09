Le FC Ajoie-Monterri s'adjuge sa première victoire

Le FC Ajoie-Monterri retrouve le chemin des filets et aussi celui de la victoire en 2e ligue interrégionale. Après deux matches sans succès, les footballeurs ajoulots ont su redresser le navire en battant Concordia Lausanne 2-1 samedi à la maison. Pourtant, le match a très mal commencé avec une ouverture du score visiteuse après seulement 40 secondes. Il a fallu attendre le retour du thé pour voir le premier but du FCAM cette saison. Mattéo Philippe a égalisé sur pénalty, juste après la mi-temps, alors que Naoufel El Mouzili a marqué le but décisif à la 57e minute.

Avec cette victoire, le FC Ajoie-Monterri repasse au-dessus de la zone de relégation et compte quatre points de retard sur le leader. /lge