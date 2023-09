Le FC Courtételle ne fait qu’une bouchée de Thoune

Le FC Courtételle a pris son pied sur la pelouse synthétique du FC Thoune. L’équipe vadaise s’est largement imposée contre la réserve du club de Challenge League 5-2 samedi en 1re Ligue de football. « On a les joueurs pour jouer sur synthétique », rigole le président du FCC Vincent Jolidon au moment du bilan. En effet, il n’y a pas eu photo ce dimanche, puisque les Verts menaient 4-0 à la 48e minute grâce à un doublé de Dionys Stadelmann et des réussites d’Adrien Jeker et de Benoît Barros. Après une double réduction de l'écart, Théo Guil a terminé le travail en inscrivant le 5-2.

Avec cette victoire, le FCC prend la 4e place du championnat avec cinq points de retard sur le leader. /lge