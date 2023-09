Une victoire importante pour les SR Delémont

Les SR Delémont sont allés chercher 3 points importants. Les Jurassiens ont battu Etoile Carouge 1-0 samedi en terre genevoise dans le cadre du championnat de Promotion League de football. Les SRD ont pris leurs adversaires à froid en inscrivant le seul but de la rencontre à la 5e minute de jeu grâce à Altin Shala. Ils ont livré « une très bonne 1re mi-temps » selon l’entraineur adjoint des Vadais, Maik Hirschi. La 2e mi-temps s’est avérée plus compliquée pour les hommes d’Anthony Sirufo, mais « ils ont très bien défendu et notre gardien a fait un bon match ». Maik Hirschi ajoute également « qu’il sera difficile de gagner ici pour les autres équipes ». Un match qui a « fait mal aux organismes, mais qui donne de la confiance » une semaine avant le choc face à St-Gall, équipe de Super League, dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de Suisse

Cette victoire permet aux SR Delémont de se hisser à la 3e place du classement. Après 6 journées, ils possèdent toutefois le même nombre de points que trois autres équipes au sommet de la hiérarchie de Promotion League. /fwo