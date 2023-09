Le podium s’éloigne pour le FC Ajoie-Monterri

Le FC Ajoie-Monterri avait l’occasion de se raccrocher au wagon du top 5, mais voit finalement le podium s’éloigner de plus en plus. Les footballeurs ajoulots ont été battus 4-2 par les Fribourgeois d’Ueberstorf mercredi soir à domicile, subissant leur deuxième défaite d’affilée en 2e ligue interrégionale. Menés 1-0 puis 2-1, les Jurassiens n’ont cessé de courir après le score avant de craquer dans le dernier quart d’heure. Ilyes Zoubir (18e) puis Thibaut Huber (54e) ont permis à deux reprises à Ajoie-Monterri d’égaliser avant que l’équipe n’encaisse deux buts à la 78e et 88e. Le FCAM est désormais 7e du classement et pointe à sept longueurs du troisième Dornach. /jpi