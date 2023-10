Le FC Ajoie-Monterri accroche un des ténors

Le FC Ajoie-Monterri obtient un bon point face à une équipe du trio de tête. Les footballeurs jurassiens ont partagé l’enjeu 1-1 avec Muri-Gümligen samedi à Cornol en 2e ligue interrégionale. Dylan Reinhardt a ouvert le score peu avant la demi-heure de jeu, mais la joie a été de courte durée pour les Ajoulots avec l’égalisation des Bernois dans la foulée. Un penalty a été accordé à Muri-Gümligen en milieu de seconde période, mais le gardien local Alexandre Oudot l'a arrêté et le score n’a plus bougé jusqu’à la fin du match. « La deuxième mi-temps a été saccadée, mais il y a eu de bonnes occasions de but de chaque côté. C’est un bon point obtenu par le club », nous a confié le président du FCAM Jean Baptiste Petignat, qui s’est dit très satisfait de la rencontre. Le FCAM conserve sa 5e place au classement avant le match d’Ueberstorf dimanche et reste à 7 points du podium. /cra