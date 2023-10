Léo Farine se rapproche d’un retour avec les SR Delémont

Léo Farine découvrira la Promotion League de football quelques mois après ses coéquipiers. Le défenseur central fait son retour au sein de l’effectif des SR Delémont après plus de 5 mois d’absence. Il avait contracté une pubalgie au mois de mai. Léo Farine ne devrait toutefois pas être présent avec les SRD ce mercredi soir et la réception de la réserve du FC Bâle à la Blancherie (match à vivre en direct sur RFJ dès 19h15). Léo Farine s’entraîne avec les « jaune et noir » depuis la mi-septembre et a retrouvé les terrains samedi dernier en 3e ligue avec la réserve des SRD. Il avoue avoir traversé une période compliquée : « Ce n’était pas facile mentalement pour moi d’être loin des terrains pendant si longtemps. Je n’ai pas pu reprendre la saison en même temps que les autres, mais on va dire qu’il fallait prendre son mal en patience. Je pense que ça rend tout de même quelqu’un plus fort dans la tête ».