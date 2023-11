Cyrille Maillard sur la Nati : « Le problème est surtout sur le contenu et l’état d’esprit »

« L’impression qu’on ne maîtrise plus vraiment le sujet »

« Ce n’est pas seulement le cas Yakin, c’est la gestion de l’équipe. M. Tami (NDLR, Responsable des équipes nationales) doit aussi se poser des questions. Ce sont aussi eux (l’ASF) qui sont là pour donner certaines choses et donner un influx. J’ai l’impression qu’on ne maîtrise plus vraiment le sujet », avance Cyrille Maillard. Conscient aussi que les exigences et attentes autour de la Nati ont augmenté ces dernières années, l’ASF exposant aussi des objectifs élevés avec la prétention de se hisser parmi les outsiders des meilleures nations du monde. Selon le responsable de la formation des entraîneurs à l’AJF, l’analyse de la fédération sur le cas Murat Yakin tiendra fortement compte du paramètre financier. « Son contrat, c’est 1,6 million de francs par année, grosso modo 130'000 francs par mois », rappelle Cyrille Maillard.





S’en séparer prématurément alors que son contrat court jusqu’à la fin de l’Euro coûterait la bagatelle d’un million de francs. « Mais l’analyse, c’est surtout se projeter sur l’avenir. Et personnellement, je ne vois pas beaucoup de projets dans cette équipe avec des choix quand même surprenants, notamment celui de ne pas prendre de latéral droit pour jouer des matches de qualification. C’est tout ça qui doit être remis à cause, pas se contenter de dire : on est qualifié c’est terminé », conclut Cyrille Maillard. Reste à savoir si l’ASF prendra une décision avant le tirage au sort de l’Euro prévu le 2 décembre, pour lequel la Suisse figurera dans le 4e chapeau avec le risque de figurer dans un groupe difficile. /jpi