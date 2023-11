Le FC Bassecourt finalement en pause après une première partie de championnat « mitigée »

Après quelques jours chaotiques, le FC Bassecourt met les crampons au chaud. Dernièrement, il a dû jongler entre les annulations et les caprices du ciel. Le match qui avait été refixé samedi à Köniz a finalement été encore une fois renvoyé et se jouera en mars. La rencontre contre Emmenbrücke devra aussi être rattrapée en début d’année prochaine par les footballeurs des Grands-Prés qui défieront les joueurs de Suisse centrale le 17 février. Le FCB est donc en vacances après un premier tour bouclé au 13e rang du championnat de 1re Ligue. Il compte quatre points d’avance sur la barre avec deux matches de retard.





Le maintien… et la manière

Le directeur technique vadais Fabrice Ribeaud dresse un bilan « mitigé » de cette première partie de saison. Il se félicite d’avoir pu régater avec les gros bras du championnat et d’avoir présenté un jeu souvent attrayant. En revanche, il regrette des points égarés à cause « d’erreurs défensives », notamment des lacunes au marquage (ndlr : le FC Bassecourt a la deuxième moins bonne défense du championnat du point de vue des statistiques). Si le FCB figure proche de la barre, ses deux matches en retard peuvent lui offrir un certain confort et la perspective de gagner quelques places au classement. C’est précisément le but de Fabrice Ribeaud et du comité vadais pour le deuxième tour.